Доставайте улыбки: Наталья Подольская показала подросшего сына Ваню

Наталья Подольская поделилась в соцсетях забавным видео со своим младшим сыном Иваном, которое не может не вызывать улыбку. На видео маленький Ваня сидит за своим столом и улыбается маме. А когда та его окликает по имени, заливается заразительным смехом. На заднем фоне не может удержаться от умильного смешка и папа.

Сегодня моему маленькому солнцу Ивану полтора годика. Ваня – маленький растворитель маминого сердца. Сейчас и вам достанется. Доставайте улыбки – написала Наталья в подписи под роликом.

Надо сказать, что это видео не первое, в котором звездные родители показывают малыша. Скрывать лицо сына Наталья перестала еще в январе – до этого Ваня появлялся в соцсетях родителей, сфотографированный со спины или сбоку. Однако до этого ролика Ивана не показывали крупным планом. Реакция подписчиков на умильное видео последовала незамедлительно. Только вот определиться, на кого больше похож мальчик – на маму или папу, они так и не смогли.

Напомним, что к материнству Наталья прошла длинный и сложный путь. Подольская и Пресняков, будучи вместе с 2005 года, долго не могли стать родителями. Первенец Артемий родился у пары только десять лет спустя, в 2015-м. В преддверии 16-летие совместной жизни, Наталья поделилась своим пониманием любви.

Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось, – написала Подольская.