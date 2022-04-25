 

TF1 – в Германии ищут способы обойтись без российского газа и «Северного потока»

25.04.2022, 15:50, Разное
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Конфликт на Украине похоронил проект «Северный поток — 2»: Германия пытается решить, как преодолеть свою зависимость от российского газа, передаёт TF1. Взрывной рост цен вынудил жителей массово переходить на теплонасосные системы, однако многие дома продолжают использовать газовое отопление, а треть промышленных предприятий без газа прекратит свою работу.

Две знаменитые трубы российского газопровода «Северный поток» приходят в Германию в конце этого пляжа на берегу Балтийского моря. Вот недавно достроенный «Северный поток — 2». Он обошёлся в 10 миллиардов евро, которые выбросили на ветер. Газораспределительная станция в Германии в итоге никогда не начнёт свою работу: конфликт на Украине похоронил этот проект.

ТАТЬЯНА БЕРНЕРТ, пресс-секретарь компании Gascade, оператора газораспределительных станций в Лубмине (Германия): На данный момент трубы «Северного потока 2» полны российского газа, но он заблокирован на станции. Её сотрудники только обеспечивают безопасность объекта.

Прямо по соседству участок первой газовой трубы «Северный поток — 1», напротив, работает на полную мощность. Он был открыт 10 лет назад при совершенно других обстоятельствах. Нам удалось его посетить.

СОТРУДНИК СТАНЦИИ: Здесь я проверяю давление газа на входе и на выходе газопровода.

ПЬЕР ГАЛЛАСИО, корреспондент TF1: Это лес огромных и очень холодных труб: достаточно просто приложить ладонь, чтобы почувствовать. Температура газа внутри 3 °C, потому что он преодолел 1250 километров по дну Балтийского моря.

Обе трубы с российским газом проходят по одному и тому же подводному маршруту из Ленинградской области до Лубмина. Деревня, где живёт 2 тысячи человек, стала символом энергетической зависимости Германии от России.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛУБМИНА: Мы в этом почти не играем роли. Наша деревня может обойтись без российского газа, но что мы знаем про остальную Германию?

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛУБМИНА: Мы с самого начала были против этого газопровода.

ЖИТЕЛЬ ЛУБМИНА: Если мы хотим надавить на Путина, надо прекратить закачку его газа, вот и всё.

В Германии работа трети промышленных предприятий зависит от газа, а больше половины населения страны пользуются газовым отоплением. До недавнего времени такой источник энергии был недорогим, однако сейчас цены растут, как и страх, что газа будет не хватать. Такие мысли в конце концов убедили этого отца семейства заменить газовую колонку на теплонасосную установку.

ТИМ ШРАНК, технический специалист, отец семейства, житель города Лубмин (Германия): Германия стала слишком зависимой от российского газа. Это было ошибкой. Надо от неё избавиться. Я думаю, тепловые насосы — прекрасное решение. С ними мы на верном пути.

Однако теперь нужно ждать три месяца, чтобы приобрести тепловой насос. Этот специалист по центральному отоплению, который уже 30 лет живёт в Лубмине, никогда не видел ничего подобного. Он работает изо всех сил, однако этого недостаточно.

МАРКО ХАНКЕ, специалист по центральному отоплению в Лубмине (Германия): С начала украинского конфликта спрос увеличился в четыре раза. А чтобы установить в каждом доме нашего региона тепловые насосы, при нынешней скорости нам потребуется 20 лет.

В Лубмине есть и те, кто сохраняет хладнокровие, — 74-летняя Хайди. После падения Берлинской стены она работает управляющей гостиницей.

ХАЙДИ МОРИЦ, управляющая гостиницей Seebrücke в Лубмине (Германия): Легко сказать: вводим эмбарго на нефть и газ из России. Да, но что мы будем делать, когда люди останутся в холодных домах, а производства остановятся? У нас много ветряков, но их будет недостаточно.

Такой прагматизм принимает во внимание исторические связи с Россией, однако в конечном итоге хорошо отражает позицию немецкого правительства: «да» отказу от российского газа, но точно не в ближайшие несколько лет.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2022 года.



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