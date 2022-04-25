 

Развелась с мужем и укатила из страны с богатеньким французом: куда пропала звезда “6 кадров” Медведева

25.04.2022, 15:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие телезрители знают Ирину Медведеву благодаря популярному скетч-шоу “6 кадров”. Несмотря на то, что звезду из Ирины сделали именно комедийные роли, она успела проявить себя и в более серьезных картинах. Сегодня Медведева – не только успешная актриса, но и счастливая женщина. Выйдя за состоятельного иностранца, она могла бы больше никогда не выходить на работу. Однако Ирина выбрала другой путь.

Ирина Медведева родилась в Бобруйске в 1982 году. Девочка росла в семье работников завода и практически каждую свободную минуту посвящала творчеству. В школьные годы Ирина занималась танцами, пела, играла в спектаклях и даже мастерила кукол, а после получения аттестата перебралась в Минск ради большой мечты.

Окончив школу в 16 лет, Медведева оставила родительский дом и уехала поступать в столицу. Ирина стала студенткой театрального отделения Белорусской академии искусств, получила диплом в 2003 году и вскоре перебралась в Москву. К тому моменту она уже исполнила две эпизодические роли в кино, а через пару лет начала сниматься в юмористическом шоу “6 кадров” и прославилась на всю страну.

Ирина посвятила работе над скетч-шоу почти 10 лет и снялась более чем в 20 картинах, в том числе в сериалах “След”, “Кадетство”, “И все-таки я люблю”. Несмотря на плотный график, Медведева находила время для личной жизни, однако не сразу смогла построить гармоничные отношения.

В 2009 году актриса вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым познакомилась еще в Минске после окончания академии. Влюбленные были вместе около семи лет, однако в браке прожили всего два года. Из-за наряженного графика работы в семье начались ссоры, которые и привели к разводу. К счастью, Медведевой удалось сохранить с экс-супругом дружеские отношения и найти свое счастье рядом с другим.

В 2018 году артистка вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше. Ирина познакомилась с мужчиной в Москве благодаря подруге, а тот сразу разглядел в ней будущую супругу. Буше оказался не из тех французов, которые решаются на свадьбу только спустя несколько лет, и быстро сделал возлюбленной предложение. В 2019 году Медведева подарила мужу сына, а спустя два года у пары родилась дочка.

Ирина Медведева счастлива в браке уже 4 года. Большую часть времени актриса проводит в Париже вместе с семьей, однако жить ей приходится на три страны. Помимо домашних хлопот во Франции, у звезды есть работа в России и Белоруссии. Стоит отметить, что состоятельный муж предлагал Медведевой оставить карьеру, но она не захотела бросать любимое дело. Вместо этого Ирина учится совмещать роли жены, матери и успешной актрисы. Судя по всему, у нее это отлично получается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Наказали за вброс…

10.10 / Ксения Бородина назвала отличия проектов «Холостяк» и «Дом-2»

24.10 / Наука: Увидеть Антарктиду – и умереть

24.04 / “Открытие ММКФ”: Агата Муцениеце расстроила подписчиков неудачным выбором наряда

10.07 / Эмбер Херд рассказала о насилии Джонни Деппа во время пьяного дебоша в самолете

15.12 / Эвелине Бледанс приснилось, что ее ограбили знакомые

03.04 / Мнение: Почему я благодарен Бутиной за отчет об арестанте Навальном и колонии, в которой он находится…

03.08 / Мнение: Гексагональная схема Московского метро, оплата по лицу и автоматизация стройотрасли

18.01 / Что произошло за день 17 января

06.01 / Зачем им телевизоры? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика