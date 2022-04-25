Обобщающий нормы законов об иноагентах законопроект внесли в Госдуму

Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ законопроект, который обобщает нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

Пискарев сообщил, что «законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесен в Государственную Думу», передает Telegram-канал комиссии.

Из закона следует, что сведения об аффилированных с иностранными агентами физических лицах будут вноситься в единый реестр об иноагентах, передает ТАСС.

При этом на таких физлиц «не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов».

Под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, предлагается понимать учредителя, члена, участника или руководителя организации или незарегистрированного общественного объединения, которые получили статус иноагента.

Также под аффилированным физлицом предлагается понимать лицо, входящее (входившее) в состав органов управления и являющееся (являвшееся) учредителем, руководителем, работником иностранного агента, включенного в реестр.

Кроме того, аффилированным физлицом может быть лицо, получающее (получавшее) денежные средства или иную имущественную помощь от иноагента, «в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности».

При этом партии, госкорпорации и религиозные объединения не будут признаваться иностранными агентами.

Согласно документу иностранным агентом предлагается считать «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах», осуществляющее определенные виды деятельности.

Ранее Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях.

До этого Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах.

Так, по его словам, уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники», «политические деятели», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех.

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