Путин указал на нарушение норм международного права украинскими националистами

Украинские националисты и зарубежные наемники массово нарушают нормы международного права, необходимо тщательное расследование преступлений и провокаций, сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права», – передает его слова ТАСС.

«Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении Вооруженных сил РФ, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей».

«Также необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации», – заключил он.

Ранее Путин заявил, что Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.

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