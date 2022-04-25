 

Соловьев: О планах покушения на меня мне было ничего неизвестно

25.04.2022, 15:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной.

«О покушении на меня мне было ничего неизвестно. Я узнал об этом вместе со всей страной», – сообщил Соловьев эфире телеканала «Россия 24».

 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.

Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО на своей территории

11.07 / Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2»

29.09 / Euronews – порт Клайпеды рискует потерять треть грузопотока из-за ухода белорусских компаний

29.09 / Путин пообещал вместе с Белоруссией отстаивать правду о Великой Отечественной войне

26.03 / СМИ сообщили о новых санкциях против сотрудничающих с разведкой и военными РФ предприятий

18.09 / Компания Nintendo прекращает производство консолей семейства 3DS

12.02 / Жителей Украины призвали выйти на бессрочную акцию протеста

27.03 / НАПК составило новый админпротокол в отношении Тупицкого. Он отменил заседание, на котором должны были рассматривать его проступок

27.06 / Дзюба поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров “Зенита”

24.09 / Захарова напомнила Киеву об истории Бабченко в связи с покушением на помощника Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика