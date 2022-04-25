Соловьев: О планах покушения на меня мне было ничего неизвестно

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной.

«О покушении на меня мне было ничего неизвестно. Я узнал об этом вместе со всей страной», – сообщил Соловьев эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.

Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

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