Соловьев: О планах покушения на меня мне было ничего неизвестно
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной.
«О покушении на меня мне было ничего неизвестно. Я узнал об этом вместе со всей страной», – сообщил Соловьев эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.
Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет