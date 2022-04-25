ABC News – сильнейшие лесные пожары охватили весь юго-запад США

Сильнейшие лесные пожары бушуют по всему юго-западу США, пишет ABC News. Как передаёт телеканал, ситуация усугубляется мощными порывами ветра, из-за которых опасность возгорания распространится на территорию от Техаса до Миннесоты. Если раньше сезон лесных пожаров в этом регионе продолжался с весны до осени, то в последние годы он продолжается круглый год, подчёркивается в репортаже.

А сейчас о пожарной опасности на западе. Повсеместные предупреждения о пожарах и сильном ветре действуют сейчас в нескольких штатах. С нами на связи Уилл Карр с последними новостями. Доброе утро, Уилл.

УИЛЛ КАРР, корреспондент ABC News: Доброе утро! Как мы видим, пожары в эти выходные бушуют по всему юго-западу. Опытные пожарные говорят, что это может стать одним из самых пожароопасных сезонов на их памяти. В пятницу в Колорадо возник пожар из-за загоревшейся травы. Пятьсот человек были эвакуированы на север, в Колорадо-Спрингс. С тех пор приказ об эвакуации был отменён, но огонь перекинулся на поля, и пожар продолжается в городе Флагстаф штата Аризона. Выгорело более 20 тысяч акров (около 80,9 тыс. км2. — ИноТВ) земли. Плохая новость в том, что в этой области ожидают усиления ветра.

Опять же сегодня в штате Нью-Мексико, 93 процента которого подвержено сильной засухе, в пожаре на горе Кукс Пик выгорело более 21 тысячи акров земли (около 84,9 тыс. км2. — ИноТВ).

И вы только подумайте: здесь, в Калифорнии, все восемь крупнейших пожаров за всю историю произошли после 2017 года. Обычно пожароопасный период здесь, в Калифорнии, должен продолжаться с весны до осени, но в последнее время мы наблюдаем сезон лесных пожаров круглый год. Так что до конца ещё долго.

Конечно, долго. На дворе только апрель. Спасибо, Уилл Карр. Однако пожарная опасность этим утром не единственная проблема. Узнаем подробнее об опасных погодных условиях от метеоролога Грега Дутра с чикагской радиостанции WLS, который сегодня заменяет Роба. Доброе утро! Чего нам ждать?

ГРЕГ ДУТРA, метеоролог WLS: Доброе утро! Ожидается сильный ветер по мере приближения обширного циклона, идущего от Скалистых гор. Теперь ветры в Колорадо утихнут, однако, как вы видите, значительная пожарная опасность на сегодня разрастается от Нью-Мексико до Канзаса. И распространяет её ветер. Порывы до 60 миль в час (около 96,5 км/ч. — ИноТВ), даже до 65 (около 104,6 км/ч. — ИноТВ) в некоторых каньонах. Как вы заметили, в районе передового хребта Скалистых гор и в направлении Нью-Мексико они немного стихают, что немного радует. Однако скорость ветра здесь всё ещё составляет 35 миль в час (около 56,3 км/ч. — ИноТВ). Эти сильнейшие ветры доходят до Среднего Запада. Значительная пожарная опасность распространилась сегодня на территорию от Техаса прямо до Миннесоты. И в скором времени на севере мы будем иметь дело со снежными бурями, вызванными тем же циклоном.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2022 года.