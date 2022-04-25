Райский уголок на даче: как обустроить участок по доступным ценам

Совсем скоро в России откроется дачный сезон. Миллионы людей в теплую погоду устремятся на свои загородные участки для уютного отдыха в кругу семьи и плодотворной работы на грядках. Разумеется, с началом нового сезона потребуется внести преобразования на своей фазенде.

Очень важно во время обустройства жилища не нарваться на огромные траты. Представляем важные правила, которые помогут создать на дачном участке райский уголок и при этом заметно сэкономить.

Разумеется, дачников ожидает огромный фронт работ, поэтому приятные хлопоты на фазенде следует начать с ревизии электроприборов. Не стоит гнаться за дешевыми лампами накаливания и уже тем более – за ртутными. Последние не только требуют особой утилизации, но и могут отравить почву, если разобьются.

Лучшее решение – светодиодные лампы. Они и служат дольше и расходуют меньше электричества. Для наружного освещения идеально подойдут LED-светильники с солнечными батареями, их даже не нужно подключать к сети.

Помните, что холодильник должен стоять в самом прохладном и темном месте. Его нахождение под лучами солнца или у плиты приводит к лишнему расходу электричества.

Не секрет, что многие россияне любят походить по магазинам, чтобы самостоятельно выбрать товары. Однако эксперты советуют делать покупки онлайн. Для дачников это особенно полезно – можно сэкономить много времени на дорогу и поход по торговым центрам. Тем более, что все необходимое для загороднего участка можно найти на маркетах в Интернете. Через смартфон можно купить и смена для растений, и инструменты для огорода, и строительные материалы.

На многих онлайн площадках можно воспользоваться системой лояльности: накопить быллы для дальнейших покупок. И обязательно читайте отзывы покупателей! Кстати, оптовые закупки всегда дешевле, поэтому не стесняйтесь договариваться с соседями.

Заготовка грунта – одно из первостепенных дел для каждого дачника. Тратить его приходится много, поэтому на покупке особенно не сэкономишь. Однако, если ваш участок находится далеко от трасс, то можно использовать собственную землю. При этом очень важно обработать ее от всяких вредителей.

Вместо теплицы специалисты рекомендуют сооружать парники. Для них потребуются лишь металлические дуги и пленка. Кстати, в конце сезона можно все аккуратно разобрать и сохранить на следующий год.

Кроме того, дачники могут здорово сэкономить на подогреве воды. Эксперт рекомендуют вместо дорогого нагревателя купить или смастерить летний душ. Для него потребуется лишь большой черный бак. Черный цвет притягивает солнечные лучи.