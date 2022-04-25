 

Мнение: ЧКовая книжка

25.04.2022, 14:05, Разное
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Первая часть этого расследования об офицерах управления К ФСБ была опубликована в «Новой» 18 февраля.

Продолжение планировалось через неделю, 25 февраля. Но началась спецоперация России на Украине и публикацию отложили. А потом был приостановлен выпуск «Новой».

Некоторые журналисты «Новой» уволились и уехали из России. И запустили проект «Новая газета. Европа».

Первоначально это был новостной Telegram-канал, а после официальной регистрации заработал полноценный сайт.

Решил отправить продолжение истории о «черкалинских миллиардах» в новое европейское издание. Сегодня текст «ЧКовая книжка» опубликован.

В общем, как поется в песне «земля не может не вращаться, пилот не может не летать…». А журналист не может не писать. И не может не публиковаться&hellip;.

На снимке: Кирилл Черкалин (крайний слева), Дмитрий Фролов и Андрей Васильев (справа), фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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