 

Турецкий профессор призвал решать проблему «морских соплей»

25.04.2022, 13:40, Новости дня
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Декан морского факультета турецкого Университета Бандырма Оньеди Эйлюль профессор Мустафа Сары призвал местные власти срочно решать проблему с «морскими соплями» – слизью, которая покрыла поверхность Мраморного моря из-за загрязнения, в противном случае страна рискует потерять ресурсы рыболовства.

В турецких СМИ в последние месяцы актуализировалась проблема «морских соплей» – толстой желеобразной слизи на поверхности Мраморного моря, передает РИА «Новости». Профессор Сары ранее предупреждал, что если не будут приняты меры против «морских соплей», делающих невозможным купание, туристическая деятельность в Мраморном море пострадает. Муниципалитет Стамбула, в свою очередь, заявил, что сотрудничает с министерством сельского и лесного хозяйства и Университетом Бандырма Оньеди Эйлюль, настроен на поиск решения кризиса.

«Необходимые решения для устойчивого рыболовства должны быть приняты как можно скорее. Слизь в Мраморном море должна нас многому научить. Мы не должны ловить рыбу в маленьком море, таком как Мраморное море, с лодок маленького размера. У нас есть корабли. Нам нужно направить их в открытое море, поохотиться на другие рыбные запасы. Если мы сделаем это, мы продолжим ловить рыбу и кормить наше общество рыбой в ближайшие годы. В противном случае мы потеряем наши ресурсы», – приводит слова профессора издание Huriyyet.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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