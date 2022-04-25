 

ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева

25.04.2022, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста Владимира Соловьева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть») – граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату ГРД-5, свыше 1 тыс. патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета РФ уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», – заключили в ведомстве.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористов, планировавших напасть на известных российских журналистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Глава ВОЗ призвал производителей вакцин от коронавируса отказаться от патентов

30.06 / Путин сообщил, каким препаратом привился от коронавируса

15.09 / СК возбудил дело по факту смерти четырехлетнего российского ребенка в Турции

08.01 / Названы станции, которые откроют в московском метро в 2021 году

11.08 / Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

11.08 / Европа призвала власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

20.12 / Такого, как происходит в Крыму с храмом ПЦУ, не было “даже во времена безбожной советской власти” – Епифаний

09.05 / “Мне неизвестны научные экскурсы в историю того, что это такое”. Ткаченко прокомментировал идеи Авакова и Мендель о языке

07.09 / Sky News – эпидемия COVID-19 вызвала расцвет внутреннего туризма в Китае

11.02 / РВИО выпустило сборник статей о завершении Второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика