ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева

В РФ задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста Владимира Соловьева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть») – граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату ГРД-5, свыше 1 тыс. патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета РФ уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», – заключили в ведомстве.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористов, планировавших напасть на известных российских журналистов.

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