Пушилин назвал число оставшихся на «Азовстали» украинских националистов

От 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников находятся сейчас в окружении на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По количеству, в целом, очень ориентировочные цифры – от тысячи до 2,5 тыс., это данные, чаще всего звучащие из разных источников, в том числе от пленных», – передает ТАСС слова главы ДНР в эфире телеканала «Россия-1», имея в виду численность находящихся на «Азовстали» боевиков-националистов.

«Что касается наемников, по-прежнему цифра, которая фигурирует, это порядка 400 человек», – сказал Пушилин. «Кто именно – достоверный перечень нам еще предстоит выяснить. Пока можем говорить только о перечне стран – это Великобритания, Канада, США, Румыния и ряд других европейских стран», – добавил глава ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.

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