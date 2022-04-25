Пушилин назвал число оставшихся на «Азовстали» украинских националистов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
От 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников находятся сейчас в окружении на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«По количеству, в целом, очень ориентировочные цифры – от тысячи до 2,5 тыс., это данные, чаще всего звучащие из разных источников, в том числе от пленных», – передает ТАСС слова главы ДНР в эфире телеканала «Россия-1», имея в виду численность находящихся на «Азовстали» боевиков-националистов.
«Что касается наемников, по-прежнему цифра, которая фигурирует, это порядка 400 человек», – сказал Пушилин. «Кто именно – достоверный перечень нам еще предстоит выяснить. Пока можем говорить только о перечне стран – это Великобритания, Канада, США, Румыния и ряд других европейских стран», – добавил глава ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет