Шон Пенн развелся с молодой женой: “Я облажался”

Третья попытка Шона Пена создать крепкую семью – в прошлом. В минувшую пятницу суд Лос-Анджелеса расторг брак 61-летнего актера и его теперь уже бывшей жены Лейлы Джордж. С австралийской актрисой Пенн начал встречаться в 2016 году, когда ему было 56 лет, а его избраннице – 24 года. Обстоятельства, при которых пара познакомилась, так и не были обнародованы. После появления первых совместных снимков влюбленных на Гавайях об их отношениях не было слышно год, после чего папарацци запечатлели их вновь – причем на том же курорте. Более того: актер попал в объективы фотографов в тех же купальных шортах, что и годом ранее. После чего СМИ сделали ироничные выводы, что отношения пары развиваются исключительно в период отпуска и на периметре Гавайских островов. В последний же раз пара выходила в свет вместе в марте этого года. А во время одного из онлайн-интервью, которые Шон давал на карантине, он признался, что его возлюбленная понимает его как никто другой:

Сложный ли я персонаж? Думаю, да… Я бы сказал, что я человек, который чувствует и выражает свои чувства довольно энергично и эмоционально, и это часто вводит людей вокруг меня в заблуждение. Я думаю, та энергия, о которой мы сейчас говорим, во многом связана с леди по имени Лейла Джордж. На данный момент она знает меня лучше, чем я сам. Это не значит, что я всегда согласен с ее мнением и восприятием, но я определенно нахожу его интересным и занимательным.

Спустя четыре года, в июле 2020 года, Шон и Лейла официально стали мужем и женой. Поскольку бракосочетание пришлось на пик пандемии, клятвы любви и верности влюбленным пришлось давать виртуально – священник связал их узами брака по zoom. А в октябре прошлого года Лейла подала на развод, не называя, впрочем, причин. Их в недавнем интервью Hollywood Authentic раскрыл сам Пенн. В откровенной беседе с журналистом издания Шон признался, что сам “испортил брак”, потому что был “очень пренебрежительным”.

Есть женщина, в которую я влюблен, Лейла Джордж, которую я видел изо дня в день, но я облажался с браком. Технически мы были женаты один год, но пять лет я был очень небрежным парнем, – заявил Шон.

По словам Пенна, в их отношениях никогда не было места обману и изменам. Но затяжная депрессия, склонность актера к алкоголю и снотворные таблетки в 11 часов утра, сделали свое дело – Джордж заявила, что больше так не может и ушла. Могла ли разница в возрасте – Лейла моложе Шона на 30 лет – сказаться на отношениях супругов? Пен прокомментировал это так:

И как оказывается, красивая, невероятно добрая, с богатым воображением, талантливая молодая женщина, которая вышла замуж за мужчину, намного старше ее по годам, на самом деле не любит его, когда встает с постели. У нее мирный ночной сон, а ее новый муж лежит на диване, не спит с 4 часов, наблюдает за всем тем дерьмом, что происходит в мире, и решает, что 10:30 утра – хорошее время, чтобы выпить двойную водку с тоником и Ambien и сказать: “Доброе утро, дорогая. Я потеряю сознание на несколько часов и уйду от всего этого дерьма, – сказал Шон изданию.

Как сообщает The Blast, 17 марта Шон Пенн подал в окружной суд Лос-Анджелеса “пакет мирового соглашения” . Неясно, кто что получил в результате расставания, но у пары был железный брачный договор, в котором излагались особенности финансовой стороны вопроса в случае развода. Разрыв Пена с Джордж — это уже третий развод для актера. С 1985 по 1989 год он был женат на Мадонне, а в период с 1996 по 2010 год – на актрисе Робин Райт .