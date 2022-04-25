Telegram начнет автоматически маркировать посты иностранных агентов

В целях улучшения прозрачности публикации информации и пользовательского опыта на платформе компания приняла решения внедрить автоматический механизм маркировки аккаунтов и контента, который они размещают на платформе при включении последних в список иностранных агентов.

«Мы наладили автоматический обмен с министерством информации в части обмена информацией о лицах, контент, который должен согласно законодательству маркироваться в социальных сетях и будем самостоятельно добавлять необходимую плашку на каждый пост, фотографию, видео, звук или любое сообщение, которое они опубликуют. Это позволит сохранить нашу платформу доступной в стране для широких масс, как и раньше. Маркировка аккаунтов не является особым нововведением и будет аналогична уже имеющейся как было с верифицированными, фейковыми или мошенническими отметками», – прокомментировал инициативу Павел Дуров.

Роскомнадзор изначально приветствовал действия соцсети, но в дальнейшем отказался от комментариев о способах выявления принадлежности авторов контента реестру иностранных агентов, поскольку авторов теперь будет невозможно преследовать в рамках закона, если они самостоятельно примут решение не использовать соответствующую маркировку, так как отметка все равно будет присутствовать.

Ожидается, что аналогичную автоматическую маркировку внедрят и другие отечественные социальные сети, что позволит сохранить их доступными на территории страны и предотвратить возможные нарушения в связи с отсутствием соответствующей маркировки.

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