France 3 – пассажиры недовольны — во Франции взлетели цены на авиабилеты

Во французских аэропортах пассажиры не скрывают своего недовольства из-за резко взлетевших цен на авиаперелёты, рассказывает France 3. Пока Air France объясняет своё решение подорожанием авиатоплива на фоне украинского конфликта, эксперты также указывают на необходимость покрыть кредиты, взятые во время карантинов, а также обязанность использовать 1 процент устойчивого и более экологичного топлива, которое в 4 — 8 раз дороже обычного керосина.

Тарифы на авиабилеты взлетели. Сегодня в аэропорту Орли пассажиры — например, эти отпускники, летящие на Гваделупу, — не скрывают своего недовольства.

ПАССАЖИРКА: Раньше можно было найти билеты за 500 евро, а теперь — выше 800, 900 и иногда даже 1000 евро.

ДРУГАЯ ПАССАЖИРКА: Обычно мы платили 2 тысячи евро за трёх человек, а теперь — 3 тысячи, вот так. За эконом-класс без багажа.

У этой матери дочь находится в совместной опеке, поэтому её нужно постоянно отправлять на Мартинику. Мать очень переживает.

МАТЬ: Ей пришлось заплатить за билет туда-обратно почти 800 евро. Нужно сказать, что обычно нам удавалось купить билет не во время школьных каникул за 500. Так что становится всё сложнее.

За год цены на авиаперелёты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1 процента, а на перелёты на заморские территории Франции — на 13,5 процента. В ответ на наш запрос авиакомпания Air France объяснила рост тарифов повышением цен на топливо:

ПРЕСС-СЛУЖБА AIR FRANCE: Ситуация на Украине привела к значительному росту цен на нефть и, следовательно, керосин <…>, на который приходится 20 — 30 процентов наших расходов.

Однако, по словам этого эксперта, есть другое объяснение, связанное с санитарным кризисом.

КСАВЬЕ ТИТЕЛЬМАН, консультант в сфере авиации: Чтобы выжить, авиакомпаниям пришлось взять кредиты на миллиарды евро, однако теперь они должны начать возвращать эти деньги, поэтому вполне логично, что они также повышают тарифы, чтобы выжить и выплатить кредиты.

Ещё одна причина роста цен: необходимость использовать 1 процент устойчивого топлива, которое позволяет снизить выбросы углекислого газа. На данный момент это топливо стоит в 4 — 8 раз дороже, чем обычный керосин.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2022 года.