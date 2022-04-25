 

Press TV – подорожание топлива вынуждает британцев экономить на еде, а ЕС — готовиться к «эпохе высокой инфляции»

25.04.2022, 13:02, Разное
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Резкий скачок цен на энергоносители, вызванный украинским кризисом, продолжает негативно сказываться на экономике европейских стран. Британцы значительно сокращают траты на самое необходимое, а власти Франции предупреждают о дальнейшем росте инфляции на континенте, передаёт Press TV.


AP

На фоне высоких цен на топливо Францию и её европейских партнёров ждёт затяжной экономический кризис. Такое мнение в недавнем интервью высказал министр финансов страны Бруно Ле Мэр, передаёт Press TV.  

«Я думаю, что к 2023 году инфляция будет постепенно снижаться, поскольку нам удастся сбалансировать спрос и предложение в энергетическом секторе. Но необходимо чётко осознать: мы вступаем в новую эру более высокой инфляции», — заявил чиновник.

В марте инфляция во Франции составила 5,1%. Хотя в целом по Евросоюзу этот показатель оказался немного ниже, чем ожидалось, он всё равно достиг рекордно высокого уровня, обращает внимание Press TV.

Ле Мэр отметил, что текущий кризис во второй по величине экономике еврозоны вызвало подорожание газа и нефти. Украинский конфликт в значительной степени способствовал резкому скачку цен на энергоносители на континенте, что, в свою очередь, усугубило инфляционное давление в мировой экономике, поясняет телеканал.

Негативный эффект этой тенденции уже испытывает на себе розничная торговля в Соединённом Королевстве. Уровень доверия потребителей в стране упал до невиданного за последние годы уровня, поскольку британцы начинают осознавать ущерб, вызванный повышением стоимости жизни.

Согласно официальной статистике, в Великобритании резко сократилась продажа топлива и продуктов питания. Уверенность жителей страны в своём финансовом будущем также опустилась до рекордного уровня, подчёркивает Press TV.   

Накануне председатель Банка Англии Эндрю Бэйли признал, что организация балансирует между борьбой с инфляцией и предотвращением рецессии. «Резкое падение продаж в марте свидетельствует о том, что домохозяйства уже сокращают расходы, чтобы справиться с более высокими затратами на продукты питания и топливо», — прокомментировала положение дел в Великобритании эксперт компании Capital Economics Бетани Беккет. «В ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться по мере усиления кризиса стоимости жизни», — предупредила она.



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