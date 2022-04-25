Названа стоимость отпускного жилья на майские праздники в России

Впереди майские праздники, а это значит, что пора планировать отдых. Россияне уже начали присматриваться к самым заманчивым направлениям путешествий по стране. Эксперты подсчитали, сколько будет стоить отпускное жилье в самых популярных городах.

По данным сайта Tvil.ru, наиболее привлекательными местами для россиян стали Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Казань, Сочи, Калининград, Ялта и Кисловодск. Туристы зачастую арендуют жилье на период от двух до восьми суток и рассчитывают на стоимость жилья за сутки примерно в 4,4 тысячи рублей.

Как показали данные анализа рынка недвижимости, самые дешевые квартиры, выставленные для аренды, находятся в Кисловодске и Калининграде. Там можно арендовать квартиру менее чем за три тысячи рублей в сутки. В остальных городах аренда жилья будет стоить дороже. Наиболее высокая цена в таких популярных для отдыха городах России как Москва, Казань и Санкт-Петербург. Там снять приличную квартиру можно от 4 тысяч рублей за сутки.

Что касается зарубежных поездок, то для россиян сейчас открыты Турция, Египет, Арабские Эмираты, Тунис, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Израиль, Катар, Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Сербия, Черногория, Хорватия и Кипр.