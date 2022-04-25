 

Нехорошая квартира: как аферисты обдирают съемщиков жилья

25.04.2022, 12:53, Разное
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С началом летнего сезона многие россияне поедут на отечественные курорты, чтобы позагорать на солнце и искупаться в теплом море. Однако на пути у доверчивых граждан могут оказаться аферисты. Как во время отпуска не стать жертвой мошенников, объяснила юрист Ирина Минина.

В интервью газете “Известия” она подчеркнула, что одной из главных уловок злоумышленников является обман при съеме дома или квартиры. Невнимательные граждане рискуют попасться на крючок аферистов и полностью испортить себе отдых, лишившись и жилья, и денег.

Популярная схема обмана работает довольно просто. По словам эксперта, мошеники зараннее арендуют недвижимость и распространяют объявления уже от своего имени.

Как сообщает издание URA.RU, злоумышленникам достаточно просто дождаться, когда доверчивый клиент внесет оплату за съемное жилье. Юрист отметила, что после получения денежных средств, аферисты растворяются в воздухе.

Добравшись до места отдыха, человек вынужден самостоятельно решать свалившуюся на голову проблему. Как правило, россиян подкупает низкая стоимость аренды, указывает эксперт. По итогу, ни денег, ни квартиры не остается. И тут уже приходится договариваться с собственником дома или терять драгоценное время отпуска на поиск нового жилья.



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