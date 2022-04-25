Мнение: Фрагменты стрима о Жириновском

Научился наконец “резать стримы” – и теперь могу выполнить обещания выкладывать фрагменты по частям, с ответами на самые интересные вопросы. Так явно будет удобнее для тех, кто не хочет или не имеет возможности смотреть 3-часовые мои беседы с публикой. Для начала выбрал кусок про Жириновского из самого первого моего Стрима пару недель назад – своей актуальности он пока не потерял (народ еще про Жирика помнит, начнет забывать только месяца через три).

Смотрим, наслаждаемся. Будет еще!