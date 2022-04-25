 

Зеленский обсудил с госсекретарем и главой минобороны США военную и финансовую помощь Украине

25.04.2022, 12:17, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России.

«Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности», –  написал украинский президент в своем Telegram-канале.

«Визит делегации высокопоставленных должностных лиц США в Киев в этот ответственный для украинского государства момент очень ценен и важен», – добавил Зеленский.

Между тем Блинкен по итогам визита в столицу Украины заявил, что со следующей недели американский дипломаты начнут возвращаться в Киев.

«Далее мы будем смотреть, каким образом мы можем открыть само посольство в Киеве, я ожидаю, что это произойдет через пару недель», – передает его слова ТАСС.

Блинкен добавил, что работу дипведомство возобновляет обдуманно, с осторожностью и с учетом запросов дипломатического персонала. «Но мы это делаем», – сказал он.

Ранее министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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