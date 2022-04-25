В Пермском крае выразили готовность заместить оборудование для горно-металлургической компании

Руководство Уральской горно-металлургической компании заинтересовалось продукцией пермских компаний: заместитель технического директора ОАО «УГМК» Сергей Якорнов заявил, что оборудование пермских производителей может заменить импортное, сообщили в правительстве Пермского края.

«Мы ознакомились с предприятиями Пермского края, чьи продукты и услуги отвечают нашим потребностям в текущей ситуации. Увидели, что есть возможность получить поддержку в проектах по импортозамещению, в том числе в ремонте, изготовлении и поставке аналогов зарубежного оборудования», – приводит слова Якорнова сайт правительства Пермского края.

Уральская горно-металлургическая компания объединяет более 40 предприятий в сфере горной добычи, цветной и черной металлургии, машиностроении, а также в строительстве и телекоммуникациях.

Ее штаб-квартира находится в Свердловской области. В Перми представители УГМК познакомились с разработками более 20 компаний, среди которых «Инкаб», «Кредо-Пласт», «Силур», «ВИПАКС», «Сорбент», «Промобот», «Новомет-Пермь» и другие.

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