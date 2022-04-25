Чего со зрением? – Личное мнение

Пока народ жалуется на стоимость сахара, а от прокладок просто пучит глаза на лоб, оказалось, что беда — именно с ними. С глазами, в смысле.



Фото: istockphoto.com

Одна читательница пожаловалась, что не может купить привычные линзы для глаз. Я довольно резко ответила, что чуть ли не в каждом ТРЦ есть автоматы с линзами.

Оказалось, что это не совсем так, нужно признаться. Проблема с линзами действительно есть — пара подруг с испорченным зрением это мне подтвердили.

Чем заменить привычные западные марки? Чем-то нашим? К сожалению, тут мы пока отстаём. Если что-то и есть, то из того, что я нашла, это и дороже, и сроки изготовления долгие.

Если с ценами кто-то может смириться, то со сроками ещё сложнее. Наши люди уже привыкли на автомате покупать знакомую упаковку одним кликом в смартфоне и с бесплатной доставкой на следующий день. Ну или в том же автомате по продаже линз.

Однако когда многие в марте залезли в интернет-магазины/автоматы, то обнаружили, что их привычные импортные линзы подорожали — аж на 50-200%!

Народ начал запасаться. Пусть по повышенным ценам, рассуждая, что лучше закупить линзы на год вперёд, чем потом остаться вообще без них! Из-за этого ажиотажа почти на всех популярных интернет-площадках образовался дефицит линз привычных марок.

А тут и федеральные СМИ сообщили о том, что западные производители привычных линз ограничили поставки в российские розничные сети.

Многие сейчас судорожно придумывают, чем заменить свои линзы, которыми пользовались годами. И сделать это максимально безболезненно для своего бюджета.

Вот вам мой совет.

Тут как с автомобилями: если с отечественного рынка уходят/приостанавливают деятельность европейские и американские бренды, их вполне можно заменить на — ну, например, на южнокорейские, чьи потребительские товары не попали под экспортные ограничения.

Или как с косметикой: лидер в этой области — именно Южная Корея. Любой, даже небольшой, корейский бренд даст фору какому-нибудь раскрученному западному бренду в плане эффективности и качества косметических средств.

Именно Южная Корея — один из лидеров в мире по контактным линзам. Линзы там носит почти 70% населения, а это 20 миллионов человек.

Перебоев в поставках сюда корейских контактных линз ADRIA нет и не предвидится. А линзы эти, между прочим, производит корпорация Interojo — лидер рынка Южной Кореи и один из крупнейших в мире производителей контактных линз.

Более того, ADRIA сейчас продаются по докризисным ценам. Сравните стоимость ежедневных линз ADRIA и линз других известных марок или производителей. Разница, как увидите, будет существенной — раза в полтора-два.

При этом ADRIA, как я уже упомянула, вполне возможно, окажутся ещё и более современными и технологичными.

Фирменная фишка именно южно-корейских линз — технология HD-зрения. Она даёт более чёткую картинку, чем в обычных линзах с теми же диоптриями — как по центру, так и в периферии. Без размытия и искажения по краям.

Такая технология появилась у производителей относительно недавно. Привычные нам западные производители в массе своей пока не успели перейти на линзы с такой особенностью.

В составе линзы ADRIA сразу два увлажнителя: гиалуроновая кислота (удерживает влагу внутри линзы) и поливинилпирролидон (агент, стабилизирующий состав слёзной пленки). Они призваны избавить от дискомфорта и ощущения «песка» в глазах, даже если поспать в линзах часок-другой.

В линейке ADRIA есть линзы с разным режимом ношения — день, месяц, квартал, но больше всего хочу обратить ваше внимание на тестовый набор Tester Box ADRIA всего за 770 рублей.

В наборе:

· пара линз ADRIA O2O2 — месячное ношение;

· 5 линз ADRIA GO (2 пары, и 5-я линза запасная) — ежедневное ношение;

· универсальный раствор для линз ADRIA Plus;

· красивый контейнер для хранения линз Black Cat с крышечками в виде кошачьих мордочек;

· дезинфицирующие салфетки для рук.

Стоит набор сейчас всего 770 рублей. Это — внимание! — на 35% дешевле, чем если эти компоненты покупать по отдельности. Заказала, протестировала, поняла, какая из моделей тебе подходит больше. И дальше покупаешь уже её.

В конце концов, что вы теряете? Что хорошего в том, чтобы переплачивать и постоянно разыскивать пропавшие из продажи привычные линзы западных брендов? Может, стоит всё-таки попробовать альтернативу?

Бренд ADRIA в России пока не так широко известен, как и многое из того, что очень популярно в Азии. ADRIA не разворачивает масштабные рекламные кампании, но его продукция ничем не хуже, а то и лучше продукции многих популярных зарубежных брендов.

Сейчас самое время попробовать нечто новое. А потом, возможно, и вовсе перейти на южнокорейские линзы ADRIA, которые всегда в наличии на официальном сайте и на маркетплейсах.

Тем более что ADRIA, по сути:

• такие же привычно мягкие,

• такие же привычно прозрачные,

• такие же привычно дышащие…

как линзы других привычных марок или производителей

И главное — цена на них резко не подскачет в разы, как это случилось с привычными вам линзами других известных марок или производителей за последний месяц.

Заказать контактные линзы и классный тестовый набор ADRIA можно по этой ссылке. По промокоду 300600 вы получите скидку 150 рублей.

P.S. А ещё ADRIA — самый популярный бренд цветных контактных линз в России. Их у южнокорейского бренда аж 80 вариантов против 8-10 у других брендов. Есть даже карнавальные линзы сумасшедших оттенков — от красных и белых до змеиных и кошачьих. Кстати, светлые модели цветных линз ADRIA здорово перекрывают «свой» тёмный цвет глаз, посмотрите вон на картинке выше.

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