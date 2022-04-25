 

Принц Джордж пришел в новую школу, и его там не узнали

25.04.2022, 11:50, Разное
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Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переезд из Лондона в Виндзор, чтобы быть поближе к Елизавете II, поскольку здоровье 96-летней королевы оставляет желать лучшего. И чтобы это стало возможным, герцог и герцогиня присматривают в округе школу, в которую будут ходить две трое их детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта, а с сентября этого года и принц Луи, которому вчера исполнилось 4 года. По сообщениям The Daily Mail, герцог и герцогиня Кембриджские лично побывали в нескольких учебных заведениях и пока остановили свой выбор на школе, расположенной неподалеку от Винзорского замка. На днях принц Джордж посетил там пробное занятие.

Волнительным этот урок стал не столько для юного принца, сколько для его возможно будущих учителей. Педагоги переживали, что другие дети, узнав в Джордже наследника престола, начнут чувствовать себя неловко. Но все прошло как нельзя лучше – ребята принца не узнали, приняв его обычного мальчика. Чему педагоги были “удивлены, но испытали большое облегчение”.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям стремятся, чтобы Джордж, Шарлотта и Луи, несмотря на высокий титул, могли насладиться обычным детством. Даже если ради этого придется нарушить королевский протокол. Так, однажды Кейт, Джордж и Шарлотта зашли в магазин без сопровождения, оставив охрану ждать на улице. Выбрав цветные карандаши и ластики для себя и сестры, принц Джордж сам расплатился за покупки, чего обычно обладатели королевской крови не делают. Дело в том, что монархи, как правило, не носят с собой наличные деньги и банковские карты и не расплачиваются где бы то ни было самостоятельно. Однако, известно, что Кейт и Уильям стараются создать для детей привычные условия жизни и прививать им “земные” привычки, поэтому каждую неделю дают Джорджу и Шарлотте деньги на карманные расходы.

 



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