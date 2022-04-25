 

Адель уволила всю свою команду после отмены концертов в Лас-Вегасе: в чем причина

25.04.2022, 11:50, Разное
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Источник, близкий к творческому процессу Адель, сообщил, что новая команда “разработает свежую концертную программу вместо отмененной”. Звезда пообещала, что концерты обязательно состоятся в этом году, поскольку на следующий певица планирует завести еще одного ребенка.

Как сообщает The Telegraph, Адель уже рассталась со своим давним декоратором Эсмеральдой “Эс” Девлин и наняла Ким Гэвин, которая с 1992 года работала с группой Take That, а также Stufish – командой художников-постановщиков, которые организуют предстоящие туры Rolling Stones и Stormzy.

Daily Mail обратились к представителям Адель за комментариями. Сообщается, что отмена концертов в Лас-Вегасе произошла после закулисных столкновений Адель с ныне уволенной Эс.

Несмотря на то, что декорации стоили миллионы, Адель осталась недовольна результатом, и ясно дала Эс это понять, – сообщил один из источников, – Она отчаянно хотела, чтобы все прошло идеально.

Не было никакой ясности относительно того, чего сама Адель хочет от шоу, – прокомментировал другой.

Напомним, что 19 ноября прошлого года после продолжительной паузы Адель выпустила свой четвертый студийный альбом “30” и запланировала большое турне. Уже в январе звезда со слезами на глазах в последнюю минуту сообщила поклонникам, что шоу в концертном зале Лас-Вегаса Caesars Palace отменяется. Вокруг отмены ходило много слухов: сначала в сети посчитали, что концерт отменен из-за возможных проблем певицы на романтическом фронте. История не лучшим образом сказалась на профессиональной репутации Адель, ведь поклонники с билетами на руках буквально пришли в ярость.

Уже 5 мая Адель отпразднует свой очередной день рождения – ей исполнится 34 года. Как певица планирует отметить это событие, неизвестно.



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