Расширение НАТО усилит зависимость равнодушной и расточительной Европы от США

Включение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс является весьма сомнительной затеей. Этот шаг не только обострит российско-американские противоречия, но и вынудит Вашингтон брать на себя дополнительные обязанности по защите Европы, пишет в статье для Responsible Statecraft старший научный сотрудник Института Катона и бывший помощник Рональда Рейгана Дуглас Бэндоу.



AP

«Прошло почти 80 лет после окончания Второй мировой, а Европа по-прежнему находится в беспомощной зависимости от Америки. Тем не менее власти США радуются ожидаемой заявке Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Похоже, что вашингтонское болото (внешнеполитический истеблишмент. — ИноТВ) не будет удовлетворено до тех пор, пока каждая страна на земле не будет полагаться в своей защите на Соединённые Штаты», — пишет в статье для Responsible Statecraft старший научный сотрудник Института Катона и бывший помощник Рональда Рейгана Дуглас Бэндоу.

По его словам, вступление двух скандинавских стран преподносится как укрепление альянса. Но в действительности США в одиночку или вместе со своими 29 союзниками, которые уже состоят в НАТО, «легко победят в любом континентальном противостоянии» с Россией, которая является «бледной тенью Советского Союза» в вопросе военного потенциала.

Впрочем, расширение НАТО никогда не касалось безопасности Соединённых Штатов. Скорее, его целью было «увеличение военной подачки, которую Вашингтон предоставлял во имя укрепления региональной стабильности». «Так почему же американцы должны сейчас увеличивать свою оборонную нагрузку?» — недоумевает аналитик.

«США необходимо прекратить добавлять новых членов в альянс и вместо этого подготовиться к тому, чтобы дать Европе возможность защищать себя самостоятельно», — считает Бэндоу и предлагает девять причин, почему двери НАТО должны оставаться закрытыми для Финляндии и Швеции.

1. Ни Финляндии, ни Швеции ничего не угрожает

Обе страны хорошо вооружены и дружат с Западом. Кроме того, у них нет серьёзных разногласий с Москвой. «Даже самые русофобские аналитики не приводят никаких доказательств того, что президент РФ Владимир Путин планирует захватить два государства», — обращает внимание автор статьи.

2. Политика «открытых дверей» НАТО — это фикция

Идея о том, что альянс должен постоянно принимать в свои ряды новых членов, продвигается теми, кто не учитывает американских интересов безопасности. Блок не обязан рассматривать заявки, не говоря уже о том, чтобы их утверждать. Его цель — защищать своих членов, а не другие государства, напоминает Бэндоу со ссылкой на устав организации.

3. Финляндия и Швеция станут дополнительной обузой для НАТО

Ни одна из этих стран существенно не изменит расстановку сил. Благодаря своёму географическому положению Финляндия и Швеция могут помочь «защитить Норвегию от России», но такого нападения не предвидится, отмечает автор статьи.

Вдобавок в случае вступления Финляндии в НАТО протяжённость его границы с Россией увеличится более чем на 830 миль. В результате придётся расширять союзническое, а на практике американское, военное обязательство в регионе, полагает Бэндоу.

4. Обязательство порождает обязательство

Между тем страны Балтии и Польша уже требуют постоянного гарнизона США. При прошлой администрации Варшава провела крупную лоббистскую кампанию, предложив назвать новый объект «Форт Трамп». Даже сторонники усиленного военного присутствия Штатов в ЕС раскритиковали эту идею за то, что она служит политическим целям, а не целям безопасности. Включение в НАТО ещё большего числа соседей России, вероятно, усилит призывы к «ненужному развёртыванию американских войск», рассуждает аналитик.

5. Москва воспримет принятие Швеции и Финляндии в НАТО как угрозу

Дмитрий Медведев, давний союзник Владимира Путина, уже предупредил, что его страна предпримет ответные шаги, если Хельсинки и Стокгольм вступят в НАТО. А это может означать, что Москва расширит присутствие своих ядерных сил в регионе, прогнозирует автор статьи.

6. Дальнейшее расширение НАТО обострит опасения России, которые привели к конфликтам в Грузии и на Украине

«Вашингтонское болото» беспечно отрицает, что американская политика имеет какое-либо отношение к действиям Москвы. Но в действительности именно Запад нарушил свои обещания о том, что НАТО не будет расширяться, проводил агрессивные военные операции, подрывающие интересы России, и продвигал смену режима в дружественных ей государствах.

«Если бы Москва действовала аналогичным образом в Латинской Америке, США пригрозили бы ей войной. Дальнейшее углубление европейского раскола с включением Финляндии и Швеции (в альянс. — ИноТВ) усугубит и без того усиливающуюся враждебность», — считает Бэндоу.

7. США не выгодно вступать в войну за Швецию или Финляндию

«Вежливые сказки» НАТО о том, что США и европейцы участвуют в коллективной обороне, не соответствуют действительности. «В последние годы альянс расширялся за счёт беспомощных, незначительных, ничтожно малых и беззащитных стран, включая Хорватию, Албанию, Черногорию, Северную Македонию, Словению и республики Балтии, ни одна из которых не имеет значения для безопасности Америки», — уверен автор статьи.

8. Финляндия и Швеция обладают боеспособными вооружёнными силами

Армии этих стран способны помочь созданию независимой европейской системы обороны. Но Вашингтон может лишить их и других союзников стимула, если продолжит вкладываться в расширение НАТО.

Сегодня 19 членов альянса, в том числе Канада, тратят меньше 2% ВВП на вооружённые силы. Даже расходы Прибалтики и Польши, которые кричат о «российской агрессии», едва превышают установленный альянсом минимум. Более того, судя по опросам общественного мнения, большинство европейских союзников не горят желанием защищать друг друга в случае потенциального конфликта, подчёркивает эксперт.

9. США больше не по карману страховка кучки расточительных и равнодушных государств

По мнению автора статьи, «дяде Сэму» следует сократить траты на оборону, от которых выигрывают его «процветающие и густонаселённые» европейские союзники. Особенно с учётом тех мрачных перспектив, которые рисуют США экономисты.

«Российское наступление на Украине служит суровым напоминанием о том, что Вашингтону следует прекратить раздавать гарантии безопасности, словно конфеты детям. Союзники не приняли Киев в альянс, потому что им незачем было его защищать, рискуя войной, особенно той, которая могла принять форму ядерной. То же самое относится к Финляндии и Швеции. Начиная с них, Вашингтону следует завершить расширение НАТО», — заключает Дуглас Бэндоу.