Как закрыть кишащий крысами и тараканами мусоропровод: советы от жилищника

В подмосковной Балашихе соседи устроили разборки из-за постоянно забивающегося мусоропровода. 17-этажный дом превратился в рассадник инфекции и паразитов. По словам местных жителей, помойку устроили в основном квартиранты, которые не берегут общее имущество.

“Уже за год в нашем доме было множество засоров мусоропровода. Решать оперативно проблему коммунальщики просто не успевают. Похоже, остался один выход – закрыть мусоропровод. Это вынужденная мера. Заметьте, это еще даже не лето”. – рассказала жительница дома Ольга.

При этом мусорные контейнеры возле дома постоянно переполнены. Судя по всему, управляющая компания дома просто не справляется со своими обязанностями. Собственник жилья отметил, что никаких собраний на тему проблемы не проводилось.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Светлана Разворотнева посоветовала собственникам проблемного дома провести собрание и принять решение о закрытии мусоропровода. Для это есть два способа – разослать уведомления собственникам или попросить УК помочь провести собрание сообщает ОСН.

По словам экспертов, жители на первых этажах дома также должны участвовать в голосовании.