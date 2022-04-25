 

Мнение: “Информационная война” с точки зрения населения

25.04.2022, 11:05, Разное
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Продолжаю публикацию наиболее интересных фрагментов стримов. Второй отрывок – ответ на вопрос, что такое “информационная война” и как на нее реагируют россияне (из Стрима №1). В этой “войне” (которую почему-то вполне дозволяется называть войной) есть много интересного и парадоксального, в частности, она выявляет весьма своеобразное отношение российского общества к информации.

В свое время Марина Цветаева сказала: “Вина черни не в том, что она не знает – а в том, что она не желает знать”. И хоть эта фраза прозвучала еще в царской России, сегодня, да и последние 10-15 лет, мы видим полное повторение истории: жители РФ тоже активно не желают ничего знать. А вот почему так – это стоит обсудить.

Источник: Размышления вольного социолога



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