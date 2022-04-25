 

Минобороны сообщило о массовых ударах по живой силе и технике ВСУ

25.04.2022, 10:55, Новости дня
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В течение ночи ВС РФ совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, информирует Минобороны.

Ведомство информирует в Telegram, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники».

Кроме того, «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 56 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка, уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».

Ракетными войсками нанесены 19 ударов, уничтожены «четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов», также «поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».

«Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – указывается в релизе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили «Искандерами» военные склады на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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