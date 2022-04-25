Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с телами погибших украинских военных

Минобороны показало видео уничтоженного укрепрайона ВСУ и националистических батальонов, расположенного прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов.

«Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев. В домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была создана сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения были приспособлены националистами под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов, оборудованный прямо в школе рядом с жилыми домами.

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