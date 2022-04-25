 

При ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе погиб человек

25.04.2022, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один человек погиб и еще один пострадал, по предварительным данным, в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе, где произошел прорыв водоотвода, сообщил источник на предприятии.

«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», – сообщил источник ТАСС, уточнив, что на момент ЧП в шахте находились более 200 человек.

Как сообщил источник в экстренных службах, два человека не выходят на связь после прорыва на водоотливе на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе.

«На шахте «Ерунаковская-8» произошел прорыв на водоотливе. Двое горняков, которые находились в районе аварийного участка, не выходят на связь», – сказал источник.

По его словам, на поверхность поднимается смена из 211 человек.

«Проводится эвакуация горняков. На месте работают горноспасатели», – добавил он.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что по сигналу о происшествии на угольном предприятии выехали горноспасатели. «На месте работают два отделения горноспасателей и оперативная служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда. Всего 22 человека и пять единиц техники», – добавили в пресс-службе.

Шахта «Ерунаковская-8» введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании «Распадская» и объединенной угольной компании «Южкузбассуголь». Проектная мощность шахты – 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн т.

Напомним, 8 апреля обрушение породы произошло на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области. Под завалами оказались два человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / КМИС выяснил, в каких приложениях чаще всего общаются украинцы

17.02 / Названо число «невыездных» должников в Москве

12.01 / Фьюри назвал Усика маленьким, стероидным средневесом. Кличко ему ответил

17.12 / Депутат: Закон о местном самоуправлении повысит эффективность работы муниципальной власти

24.08 / В Кривом Роге в результате взрыва гранаты ранения получили четыре человека

14.11 / Британия готова направить спецназ в Украину на фоне опасений вторжения России – СМИ

22.12 / Huawei представил автомобильный смарт-экран HiCar Smart Screen

13.08 / В США предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

20.08 / Дело о кокаине в посольстве РФ в Аргентине решили пересмотреть

23.03 / Бренд FAW представит в РФ новый кроссовер Bestune T77 летом 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика