При ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе погиб человек

Один человек погиб и еще один пострадал, по предварительным данным, в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе, где произошел прорыв водоотвода, сообщил источник на предприятии.

«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», – сообщил источник ТАСС, уточнив, что на момент ЧП в шахте находились более 200 человек.

Как сообщил источник в экстренных службах, два человека не выходят на связь после прорыва на водоотливе на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе.

«На шахте «Ерунаковская-8» произошел прорыв на водоотливе. Двое горняков, которые находились в районе аварийного участка, не выходят на связь», – сказал источник.

По его словам, на поверхность поднимается смена из 211 человек.

«Проводится эвакуация горняков. На месте работают горноспасатели», – добавил он.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что по сигналу о происшествии на угольном предприятии выехали горноспасатели. «На месте работают два отделения горноспасателей и оперативная служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда. Всего 22 человека и пять единиц техники», – добавили в пресс-службе.

Шахта «Ерунаковская-8» введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании «Распадская» и объединенной угольной компании «Южкузбассуголь». Проектная мощность шахты – 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн т.

Напомним, 8 апреля обрушение породы произошло на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области. Под завалами оказались два человек.

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