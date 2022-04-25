ФСБ предотвратила теракт на транспорте в Ставропольском крае
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ФСБ предотвратила теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае, который готовил сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
«Федеральной службой безопасности на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», – приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла.
Напомним, на прошлой неделе ФСБ пресекла в Крыму подготовку теракта на железной дороге сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство*» (ИГ*) по указанию главарей крымско-татарского батальона «Крым».
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