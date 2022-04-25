 

В ДНР заявили о критических потерях ВСУ в живой силе

25.04.2022, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, сообщил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой народной республики Ахра Авидзба.

«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», – цитирует РИА «Новости» командира «Пятнашки».

По словам Авидзбы, «есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли».

«Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», – отметил он.

Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Международных страховщиков предупредили о санкциях США за работу над “Северным потоком – 2” и “Турецким потоком”

20.02 / В Минздраве Украины назвали регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

04.08 / Заявки на участие в чемпионате ArtMasters подали более 5 тыс. человек

03.05 / Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров

16.10 / В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

26.08 / Украина выиграла шестое серебро Паралимпиады 2020

31.10 / Геологи пытаются оценить, годится ли марсианская почва для выращивания растений

26.02 / Россияне смогут купить Genesis G80 с дизельным двигателем

28.01 / Канцлер Австрии указал на влияние конфликта вокруг Украины на стоимость газа

14.12 / В Харьковской области ГБР задержало полицейского за сбыт наркотиков в здании суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика