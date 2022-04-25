В ДНР заявили о критических потерях ВСУ в живой силе

Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, сообщил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой народной республики Ахра Авидзба.

«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», – цитирует РИА «Новости» командира «Пятнашки».

По словам Авидзбы, «есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли».

«Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», – отметил он.

Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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