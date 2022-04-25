Россия выделит 10 млн евро на расследование нарушений, допущенных во втором туре выборов президента Франции

По инициативе комиссии Государственной думы по защите госсуверенитета от иностранного вмешательства было принято решение о выделении 10 млн евро на расследование нарушений, допущенных во втором туре выборов президента Франции.

Согласно принятому документу, для вылета на место преступления будет сформирована рабочая группа из представителей Госдумы, сотрудников Центризбиркома, членов Общественной палаты и представителей силовых ведомств. Её члены проведут фото- и видеофиксацию нарушений, а также опрос свидетелей.

– Мы имеем неопровержимые доказательства фальсификации результатов второго тура президентских выборов во Франции. У независимого кандидата Марин Ле Пен, согласно методике подсчёта голосов Центризбиркома, украли до 30% голосов. Кроме того, были зафиксированы случаи избирательных каруселей. Все факты говорят о том, что выборы президента во Франции нельзя назвать легитимными с точки зрения законодательства, – заявил глава комиссии Николай Валуев.

По итогам расследования будет направлена нота протеста в МИД Франции и присуждена победа Марин Ле Пен.

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