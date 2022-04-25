 

“Франция под пятой свихнувшегося геронтофила”: российские газеты вышли с заголовками о диктатуре Макрона

25.04.2022, 8:51, Разное
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Крупнейшие российские издания утром 25 апреля вышли с заголовками о диктатуре Эммануэля Макрона во Франции. Макрон правит с 2017 года и похоже, что о принципе сменяемости власти он не слышал, констатируют обозреватели и политологи.

“Хвалёная европейская демократия ещё никогда не была так близко к провалу”, – пишет колумнист РИА Новости, профессор политологии Ижевского аграрного университета Валерий Борщёв, отмечая, что европейцы, навязывающие всей планете демократию, сами оказались неспособны придерживаться её принципов.

Другие издания оказались ещё более резкими – так, Russia Today называет Макрона “свихнувшимся геронтофилом”, который должен находиться в психиатрической больнице, а не в Елисейском дворце. Франция оказалась под его пятой, поскольку провалила тест на подлинную демократию, и теперь едва ли сможет противостоять фашизму и мигрантам.

“Законы джентльменской чести говорят, что надо уступать женщине, но французы о чести ничего не слышали – это очевидно, если вспомнить, как они менее, чем за сутки, сдались нацистам”, – говорится в редакционной статье.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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