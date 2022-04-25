 

Подарок будущим новоселам: Налоговый вычет при покупке жилья хотят увеличить вдвое

25.04.2022, 8:48, Разное
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Депутат, которые занимаются созданием данной инициативы, поясняют, что цены на квадратные метры в России резко подскочили из-за ранее утвержденных ограничений по выплатам.

Сейчас налоговые обязательства насчитывают тринадцать процентов и рассчитываются из суммы в два миллиона рублей. Получается, что в России семьи при желании не смогут стать обладателями квартиры в хорошем районе, стоимость которой не будет превышать трех миллионов рублей. Это касается не только двух столиц, но и регионов. А новый законопроект позволит увеличить в два раза максимальный налоговый вычет в случае приобретения “квадратов” или строительства дома. Как передает телеканал 360, он составит 520 тысяч. А вычет на погашение ипотеки возрастет до 780 тысяч рублей.

Кроме того, готовящаяся инициатива подразумевает увеличение предел для строительства или покупки недвижимости – до четырех миллионов рублей, а для погашения ипотеки – до шести миллионов рублей. Еще один бонус – возмещение трат на съем жилья. По мнению специалистов рынка недвижимости, данная инициатива станет прекрасным подарком будущим новоселам, вот только не ясно как власти собираются предоставлять деньги на ее реализацию.



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