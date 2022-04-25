Подарок будущим новоселам: Налоговый вычет при покупке жилья хотят увеличить вдвое
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Депутат, которые занимаются созданием данной инициативы, поясняют, что цены на квадратные метры в России резко подскочили из-за ранее утвержденных ограничений по выплатам.
Сейчас налоговые обязательства насчитывают тринадцать процентов и рассчитываются из суммы в два миллиона рублей. Получается, что в России семьи при желании не смогут стать обладателями квартиры в хорошем районе, стоимость которой не будет превышать трех миллионов рублей. Это касается не только двух столиц, но и регионов. А новый законопроект позволит увеличить в два раза максимальный налоговый вычет в случае приобретения “квадратов” или строительства дома. Как передает телеканал 360, он составит 520 тысяч. А вычет на погашение ипотеки возрастет до 780 тысяч рублей.
Кроме того, готовящаяся инициатива подразумевает увеличение предел для строительства или покупки недвижимости – до четырех миллионов рублей, а для погашения ипотеки – до шести миллионов рублей. Еще один бонус – возмещение трат на съем жилья. По мнению специалистов рынка недвижимости, данная инициатива станет прекрасным подарком будущим новоселам, вот только не ясно как власти собираются предоставлять деньги на ее реализацию.
Смотреть комментарии → Комментариев нет