 

Как защитить квартиру от воров: 5 шагов к безопасности

25.04.2022, 8:47, Разное
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Специалист в сфере безопасности Петр Фефелов дал советы о том, как не стать жертвой квартирных воров. Нужно помнить, что система защиты жилья должна быть многоступенчатой.

Шаг первый — устанавливаем охранную систему. Хорошо, если входная дверь в подъезд оборудована кодовым звонком и камерой, передает слова эксперта телеканал “360”.

Шаг второй — при входе в квартиру устанавливаем два замка высокого качества. Как минимум, это поможет вам выиграть время в случае попытки злоумышленников их открыть.

Шаг третий — если стоит сигнализация, стоит разместить на двери яркий стикер с этой информацией. Не лишними будут такие наклейки на окнах нижних этажей дома. В теории это должно отпугивать воров.

Шаг четвертый — ставим на окна решетки, если квартира находится на первом этаже. В иных случаях рекомендовано вызвать специалиста, чтобы он оценил риск опасности от размещенных на доме газовых труб и козырьков. Ловкий злоумышленник может пролезть по фасадной стене в окно, если для него нет физических препятствий.

Шаг пятый — не пишем в соцсетях и блогах о том, что нас долго не будет дома. Все поездки должны быть в секрете.Хитрые воры могут воспользоваться информацией в корыстных целях и выгадать время для проникновения в квартиру.



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