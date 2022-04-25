 

В МИД оценили меры Москвы для снижения рисков от санкционных действий Запада

25.04.2022, 8:41, Новости дня
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Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, сообщил в директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

Гончар указал, что «мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике», передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях РФ с Западом на сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли РФ с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что РФ остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.

«С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия», – сказал Гончар.

Он напомнил, что данные вопросы обсуждались во время состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России.

«Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», – заключил Гончар.

Ранее в США предсказали подрыв позиций доллара из-за санкций против России, а также заявили о провале попытки Запада настроить мир против Москвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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