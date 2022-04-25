 

В жилом доме в Петербурге произошел взрыв

25.04.2022, 8:41, Новости дня
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Взрыв произошел на лестничной клетке в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил источник в экстренных службах.

«На лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства. Эвакуированы 66 жильцов подъезда, включая 18 детей, пострадавших нет», – приводит ТАСС слова источника.

Пожара после взрыва не произошло, однако повреждены двери лифта, выбиты стекла, а на фасаде трех последний этажей образовалась трещина. Ведется обследование дома, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.

Эвакуированные размещены в ПВР на базе школы.

Напомним, в апреле в подмосковном Подольске в результате взрыва газа были разрушены несколько гаражей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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