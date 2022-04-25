Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса приблизилось к 1 млн человек

Число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек, сообщил источник в силовых структурах.

«По данным на утро понедельника, в Россию с Украины и из Донбасса прибыло более 974 тыс. человек, включая 178 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что РФ в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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