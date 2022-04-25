 

Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса приблизилось к 1 млн человек

25.04.2022, 8:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек, сообщил источник в силовых структурах.

«По данным на утро понедельника, в Россию с Украины и из Донбасса прибыло более 974 тыс. человек, включая 178 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что РФ в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / “Все мы и есть футбол!” Футболисты сборной поздравили Украину с Новым годом. Видео

29.05 / Стало известно, продолжаются ли отношения героев “Холостяк 11” Заливако и Богдан

02.06 / Главред УП Мусаева о возможности досрочных президентских и парламентских выборов: В нашей стране возможно все

13.07 / В Египте мне предложили пожать руку мумии Рамзеса II. Через несколько дней я упал с велосипеда и сломал ту самую правую руку в пяти местах – Саакашвили

06.03 / Олимпиаду в Токио решили провести без иностранных зрителей

25.05 / Музей “Голоса мирных” продолжает собирать истории жителей Донбасса и оказывать психологическую помощь

29.07 / Ефремов отправился на первое заседание по делу о ДТП

01.03 / Впервые записана активность мозга человека во время смерти

15.11 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили привлечение структур ООН в Карабах

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика