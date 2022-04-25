 

Неизвестные отправляли с телефона Александра Невзорова пасхальные поздравительные открытки

25.04.2022, 8:31, Разное
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В Тель-Авиве неизвестные украли телефон российского журналиста Александра Невзорова и отправляли с него пасхальные поздравительные открытки, сообщает израильская полиция.

«Я заподозрил неладное, когда получил пасхальную открытку от Александра Глебовича в WhatsApp. Тут же позвонил ему, он был очень взволнован, сказал, что его телефон украли, но он его уже нашел», – рассказал публицист Виталий Дымарский.

По предварительным данным жертвами спам-рассылки стали более 100 человек, которые были в контактах у журналиста. Он также рассказал, что телефон пропадал и на прошлых праздниках, однако обратиться в полицию публицист решился только в этом году.

«Иуды украли мой телефон, как-то разблокировали его и начали делать свои грязные дела. Они думают, что эта пакость останется для них безнаказанной – в людском мире, возможно, но на небесах их постигнет кара Господня», – сообщил Невзоров.

Пострадавшему удалось составить фоторобот предполагаемых преступников. Их приметы: козлиная бородка, очки, большой нос, рост средний, глаза хитрые, волосы кудрявые. Были одеты: черный фрак, ермолка. Особые приметы: картавость.

Полиция Израиля просит всех, кому известна какая-либо информация о преступниках, сообщить на круглосуточную горячую линию.

На прошлую Пасху Александр Невзоров также обращался в полицию в связи с порчей имущества, а 2 года назад на Пасху у публициста украли более 20 килограммов куличей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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