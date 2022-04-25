Мнение: О расколе и смуте среди ближайших соратников Путина… Началось?

Похоже, Запад чётко знает, что делает. И что время работает на него. Уже и по нестройным рядам тех, кто начинали с нынешним полновластным хозяином Кремля в бытность его обыкновенным дачником в некоем потребкооперативе «Озеро», прошли смятение и дрожь.

А всё почему?

Потому что Запад хорошо знает, куда нужно ударить, чтобы достать. Нет, не по офшорам…

Бывший глава РЖД Владимир Якунин, когда-то снискавший известность в России «шубохранилищем», но давно уже ушедший на покой недавно вынырнул из тьмы забвения. Чтобы пожаловаться на «нехороший» Запад. Через представителя (sic!) он обвинил западных кураторов санкций в некомпетентности. «Включение меня в санкционные списки в должности президента РЖД обнаруживает поразительную некомпетентность лиц, их составляющих. Я уже семь лет как уволился с этой должности, а также не занимаюсь никакой другой государственной или коммерческой деятельностью. Любой человек, имеющий доступ в интернет, легко найдет эту информацию», — обиженно заявил он.

Экс-глава РЖД, чьё тесное знакомство с нынешним президентом России насчитывает уже более трёх десятилетий, а то и вовсе уходит в славные дрезденские времена, выступил не просто так. Как говорят злые языки, всё ради старшего сына. Якобы на него, имеющего «полноценное» гражданство Соединённого Королевства, загодя были переписаны семейные миллиарды. А теперь Запад плевать хотел на им же выданные «бумажки» в тиснёных обложках. Да и на «священное» право собственности тоже.

Приходится крутиться.

Опять же «злые языки» утверждают, что старший сын бывшего главы российской железнодорожной монополии выкинул белый флаг. И решил пойти одной известной стезёй до конца. Якобы он назвал специальную военную операцию «вторжением» и заявил, что «решительно выступает против». Более того, позволил себе некие намёки на «судьбу Цезаря» применительно к нынешнему Лидеру™. Хотя и подчеркнул, что это вряд ли что-то изменит.

«Враги клевещут», что на Андрея Якунина записаны гольф-клуб и замок Антоньолла в итальянской провинции Перуджи стоимостью не менее 100 млн евро. Но это лишь верхушка айсберга. В 2017 году российский проект американского журнала Forbes утверждал, что компания VIY Management (о расшифровке латинского акронима догадаетесь?), партнёром которой являлся на тот момент старший сын «простого пенсионера-железнодорожника», управляет активами на 1 млрд долл. А в 2020 году состояние самого Андрея Якунина «Деловой Петербург» оценивал в 20,4 млрд рублей (280 млн долл. по курсу того времени).

Есть, за что побороться?

Вот и развернулась совместная борьба за «семейные ценности»…

Тут уже дружба-дружбой, а служба (Мамоне) — службой. А дети — вообще святое. Понятно, что перевешивает?

Не останется ли в итоге Некто «совсем один»?

—