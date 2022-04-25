 

Есть ли смысл покупать “убитую” квартиру на вторичном рынке? Отвечает эксперт

25.04.2022, 7:25, Разное
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По словам специалиста, смысл покупать “убитую” квартиру действительно есть, однако нужно учитывать некоторые моменты. Чтобы покупка могла считаться выгодной, необходимо все заранее просчитать, то есть сравнить, сколько будет стоить аналогичная квартира с хорошим ремонтом и сумму, которую вы вложите в восстановление разбитого жилья.

“Смысл есть, если разница существенная, большая, то есть можно сделать ремонт и продать значительно дороже, чем ты потратил на ремонт и покупку”, – отметил Олег Толкачев.

А вот если разница небольшая, то заморачиваться не стоит, потому что в противном случае можно “увязнуть” в ремонте, ведь материалы постоянно растут в цене. “Плюс нужно учитывать, что, как правило, ремонт обходится дороже, чем изначально планируется. Поэтому разница в цене должна быть значительной, подчеркиваю – значительной”, – заявил эксперт.

Также Олег Толкачев добавил, что есть даже отдельный вид бизнеса: люди ищут “убитые” квартиры, делают ремонт и продают. Это довольно выгодное дело, если знать нюансы и уметь искать бриллианты среди разбитых халуп на рынке недвижимости.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в ближайшее время ожидается резкий рост цен на строительные материалы. Эксперты предполагают, что стоимость может вырасти на 30%.



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