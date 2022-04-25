В США предсказали подрыв позиций доллара из-за санкций против России

Беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении РФ может привести к подрыву мирового господства доллара, написал обозреватель Бранко Марцетич в статье для издания Jacobin.

Автор отметил, что опасения за судьбу доллара высказывают от МВФ до инвестиционного банка Goldman Sachs. По его мнению, решение американского руководства ввести ограничительные меры против Москвы может обернуться стратегической ошибкой для Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Будет крайне иронично, если крупнейший удар по этой системе (возглавляемой долларом) она нанесет сама себе», – считает Марцетич.

Публицист отметил, что Соединенные Штаты могут лишиться привилегии, которая позволяла им импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.

«Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошел Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую он поддерживает», – подчеркнул автор.

Как заключил Марцетич, многие страны перестали считать западные банки безопасным местом для своих зарубежных активов, а также пришли к выводу, что зависимость от долларов в качестве резервного актива или от финансовой инфраструктуры во главе США делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.

В прошлую среду глава МВФ Кристалина Георгиева предсказала более динамичный отказ от использования доллара в качестве резервной валюты из-за действий США против России.

Напомним также, в начале апреля Москва и Пекин договорились о переводе оплаты за российские уголь и нефть в юани. Кроме того, в марте Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

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