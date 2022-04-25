 

Мнение: Макрон побеждает

25.04.2022, 6:45, Разное
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Судя по предварительным опросам, Макрон уверенно побеждает Ле Пен на выборах президента Франции.
Никогда такого не было и вот опять Ле Пен проигрывает во втором туре президентских выборов, после того как оппонент строит свою кампанию на принципе "Ле Пен еще хуже чем я", что раз за разом прокатывает.
Тем не менее, есть и отличие – огромное число людей голосовало и против Макрона и против Ле Пен – в основном это избиратели Меланшона и часть "Желтых жилетов". Обещают протесты, против "выбора без выбора".
Очевидно, что при Макроне Францию и дальше будут сотрясать протесты, которые продолжались весь первый срок его президентства. Жаль, что Меланшон не добрал пару процентов. Во втором туре он имел бы явно больше шансов, чем Ле Пен.

Источник: Colonel Cassad



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