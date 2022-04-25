 

N-TV – глава СДПГ считает возможным принятие Украины в ЕС в ближайшие годы

25.04.2022, 4:47, Разное
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Лидер социально-демократической партии Германии Ларс Клингбайль выступает за принятие Украины в ЕС после окончания боевых действий на её территории и считает возможным вступление страны в Евросоюз «в ближайшие годы». В интервью на телеканале N-TV политик подчеркнул, что ЕС должен уделять больше внимания геополитике — в том числе принять больше государств, если они отстаивают его ценности.


AP

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль высказался за скорейшее принятие Украины в Европейский союз после окончания боевых действий, пишет немецкий телеканал N-TV.

В кулуарах саммита имени Людвига Эрхарда в Тегернзее Клингбайль заявил: «Европейский союз сейчас должен мыслить гораздо более геополитично. Это также означает принять больше государств и чётко дать им понять: вы представляете наши ценности, ваше место с нами».

Что касается возможного присоединения Украины, Клингбайль заявил следующее: «Мы не говорим о приёме здесь и сейчас, потому что Украина находится в состоянии войны. Я хочу быстрой перспективы присоединения, чтобы это произошло в ближайшие несколько лет».

В то же время Клингбайль подчеркнул, что Украина может рассчитывать на так называемую оговорку ЕС о взаимопомощи в случае вступления: «Это часть процесса. Мы в ЕС стоим плечом к плечу, мы защищаем друг друга». В Европе есть «много стран», которые представляют ценности ЕС и которым сейчас «очень конкретно» угрожает Россия, уверяет Клингбайль. «Мы должны предложить этим странам перспективу, мы должны предложить им близость, а также защиту», — призывает он.

Кроме того, Клингбайль предостерёг от экономической зависимости от Китая. Глава СДПГ призывает покончить с ней прямо сейчас. В случае с Россией Германия уже попала в зависимость, когда заботилась только об «экономике», но не о политической системе.

Это «никогда не должно повториться», настаивает политик. «Я не хочу, чтобы мы повторили эту ошибку, например, когда речь идёт о технологической зависимости от Китая. Это означает: нам сейчас нужна ясность с промышленностью, с экономикой, в отношении того, какие продукты мы хотим иметь возможность производить сами, чтобы создать независимость и быть устойчивыми», — подчеркнул Клингбайль в интервью на телеканале N-TV.

Поэтому лидер СДПГ требует «выйти из зависимости прямо сейчас, принимать стратегические решения прямо сейчас и прямо сейчас стать более независимыми, чем Германия и Европейский союз являются на данный момент». Необходимость «потратить на один-два цента больше» стоит того, чтобы не зависеть от политических систем, «которые, возможно, даже борются с нашими ценностями», заявил Клингбайль в эфире телеканала N-TV.



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