Явка во втором туре президентских выборов во Франции составила почти 64%

Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, информирует МВД Республики.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, информирует РИА «Новости».

По данным французского МВД, явка во втором туре к 18.00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году – тогда явка составила 65,3%.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к РФ со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца.

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