 

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17

25.04.2022, 4:30, Новости дня
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Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17, сообщил источник в экстренных службах.

«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», – рассказал источник ТАСС. Он добавил, что разбор сгоревших конструкций еще продолжается.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар.

Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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