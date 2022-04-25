 

Санкции против РФ вызвали рост цен на бюстгальтеры в Европе

25.04.2022, 4:30, Новости дня
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Из-за антироссийских санкций в Европе подорожали бюстгальтеры, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, значительный рост цен связан с увеличением стоимости энергоносителей, информирует Lenta.ru.

«Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшают свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», – рассказал владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.

Также подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани – с января 2020 года в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022 года стали на 20 процентов дороже.

Ранее сообщалось, что стоимость производства вина в Италии выросла на 35% из-за конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на 7 тыс. евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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