 

Мнение: Погибли от артобстрелов

25.04.2022, 4:00, Разное
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Погибли от артобстрелов

Британское издание The Guardian публикует https://www.theguardian.com/world/2022/apr/24/dozens-bucha-civilians-killed-flechettes-metal-darts-russian-artillery результаты судебно-медицинской экспертизы тел, найденных в Ирпене и Буче.

Судя по ним, те люди, которых успели обследовать эксперты, убиты не пулями, а осколками противопехотных снарядов. То есть их убили во время артобстрелов.

Издание пишет, что в телах жертв обнаружили небольшие металлические дротики, называемые флешеттами.

"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин", – сказал Guardian украинский судмедэксперт Владислав Перовский. По его словам, большинство этих тел из Буча-Ирпенского района.

Флешетта – это противопехотное оружие, которое широко использовалось во время Первой мировой войны. Они содержатся в снарядах танков или полевых орудий. Каждый боеприпас может содержать до 8000 таких "гвоздей". После выстрела и взрыва они разлетаются на ширину до 300 метров и на 100 в длину.

Такие боеприпасы не запрещены конвенциями. Но их применение в городах является нарушением гуманитарного права.

Издание ссылается на неназванных свидетелей, которые видели, как такими снарядами стреляет российская артиллерия за несколько дней до того, как покинуть этот район.

Эксперты по фотографии определили, что такие "дротики" используются в 122-миллиметровом снаряде ЗШ-1.

Добавим, что этот снаряд подходит к гаубице Д-30, которая стоит на вооружении и РФ, и Украины.

(с) "Страна.юа"

https://t.me/boris_rozhin/44873 – цинк

Внезапно, ВС РФ контролировали Бучу до конца марта, когда оттуда отошли в рамках вывода войск из Черниговской и Киевской областей.
Как не трудно догадаться, обстреливать контролируемый своими же войсками город, это плохая идея.

Впрочем, это не отменяет факта убийства людей с белыми повязками нацистами "Боцмана", что засветилось на одном из видео.

Источник: Colonel Cassad



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