Кривая логика Отара – Личное мнение

Отар Кунашвили, который настолько неактуален, что даже я, которая пишет практически обо всех, о нём никогда не писала.



Фото: КП

Кунавшвили — это, вообще, кто? Влад Сташевский или кто-то другой? Напомните мне, пожалуйста.

Впрочем, кем бы этот персонаж ни был, он зачем-то попёрся считать деньги Вани Урганта.

Пожалуй, процитирую:

Откуда у него столько денег было купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь. Я объявлял его на вечеринках. Он всегда был сверходаренный, всегда был остроумный (как ему кажется), всегда коммуникабельный (как его бабе кажется), красивый (как его жене кажется). Он продает дом. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом канале, которые бы в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк.

Вот этот убойный аргумент «он начинал позже меня лет на семь» меня особенно позабавил. По кривой логике Кунашвили, востребованность и популярность шоумена должна быть прямо пропорциональна его трудовому стажу.

Чем раньше начал, тем больше тебе положено славы и, как следствие, денег. Так что, ли получается?

Кунашвили, иди-ка ты попытайся объяснить свою кривую логику Билли Айлиш. Она ведь тоже гораздо позже тебя начинала.

Впрочем, вряд ли тебя к ней подпустит охрана ближе, чем на милю. Ведь в свои 50 с гаком ты же никто. От слова «совсем».

А Ургант, которого ты объявлял на вечеринках, стал главным шоуменом страны.

Как-то так.

А у вас возникает время от времени досадное чувство, что кому-то из вашего окружения деньги достались, по вашему мнению, несправедливо?

Если да, то кто это человек, и почему вы так, собственно, считаете?

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